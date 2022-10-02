新北16歲周姓少女上月30日騎車飆北宜遭輾斃，借她機車的男子、周女男友與肇事水泥車司機全被依過失致死罪送辦；據悉周女母親將會對借車男子、司機提告求償，該司機喊冤說少女是突然摔進對向車道，他根本來不及反應，網友對此議論紛紛，多數網友認為司機很無辜，喊「超級心疼司機」。

據ETtoday報導，死者母親事發時曾用手機查詢女兒定位，發現女兒已在一個定點停留1小時，心生擔憂時就接到電話通知出意外了；家屬質疑水泥車當時在山路遠處已發現周女，卻沒有立即反應剎車，未來將向水泥車司機、張姓車主求償；Dcard上有網友分享此事，直言「整個傻眼…為什麼該上學的時間不去學校？如果乖乖去學校就不會害到司機了，超級心疼司機」。

周女母親將會對借車男子、司機提告求償，網友對此議論紛紛，多數網友認為司機很無辜，紛紛喊「超級心疼司機」。（翻攝自Dcard）

周女母親將會對借車男子、司機提告求償，網友對此議論紛紛，多數網友認為司機很無辜，紛紛喊「超級心疼司機」。（翻攝照片）

該水泥車司機並未酒駕，他事後無奈表示，每次經過北宜都會很小心閃躲這些小車，沒想到還是出事，當時是少女突然摔過來，他根本來不及反應。Dcard文章留言處，其他網友說「最無辜的是司機」、「原來現在在路上開車要擔心的是，會不會有動物在路上給你撞，再來求精神賠償」、「這媽媽也有事吧小孩無照騎車還沒管」、「希望司機可以跟對方求償，莫名其妙撞死一個人，精神肯定有受打擊」。

周女上月30日借機車想跑山，並在IG上PO出打卡照，說「魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難，我還是乖乖散步好了」，友人還開玩笑說「記得上山到坪林都走對象（對向）就好了」，周女則回「超好笑又夠屁，我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖。此外周女事發前曾傳訊息給男友，稱「車子底盤跟剎車怪怪的，怎麼辦」，男友趕緊去電囑咐周女小心慢騎，豈料約莫10分鐘後就發生奪命車禍。