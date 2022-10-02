台中19歲女子小芳（化名）2019年某日洗澡時遭父親闖入，父親稱想幫忙搓背，卻趁機將手從背部移到胸前狂揉，甚至插進私密處，事後辯稱想讓女兒更了解身體、擔心她性觀念偏差，強調女兒國中就交男友，想了解她第一次在什麼時候，法院一審判該父親3年4個月，案經上訴，最高法院維持原判決定讞。

判決書指出，小芳2019年2月某日晚上11點在父親房間內浴室洗澡，父親突然進來說要幫忙搓背，卻趁機從背後將手移到她的胸部周圍按摩，最後竟直接移動到下體，並伸進私密處4至5秒；隔天她透過通訊軟體向父親說，感覺很不舒服，不像是親子該有行為，對方回覆「不會再發生這情況了，抱歉讓你嚇到了」。

小芳事後提告，法官審酌錄音檔，父親辯稱擔心她在性觀念有偏差，想更了解女兒，讓她了解身體自主權重要，才做此行為，並強調以後不會再做，父親說「爸要先跟妳說對不起，但是我還是想要知道一件事情，第一次是什麼時候？」還說「尤其妳國中就交男朋友，爸爸特別在乎妳在性這方面的觀念是不是有偏差。」

法院認為，被告身為小芳父親，卻利用搓背機會，以手搓揉對方胸部及指插陰道，已破壞對方對於性行為之選擇或承諾等性自主權；且小芳在當晚向男友說「我現在心突然好脆弱，好需要你」證明遭侵犯後內心難過，最終依強制性交罪，處該父親有期徒刑3年4月，案經上訴，最高法院維持前審定讞。