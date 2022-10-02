苗栗塑膠工廠失火「大量甲苯煤油助燃」 灌救5小時未撲滅

火災現場濃煙密布。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一家塑膠工廠，2日清晨4點多傳出火警。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

方圓3公里內都能看見火場濃煙密布。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一家塑膠工廠，2日清晨4點多傳出火警，火勢延燒至今快5個多小時仍未完全撲滅，現場燃燒面積約2000平方公尺，目前消防人員持續射水周界防護，所幸廠區內部沒有人員受困、受傷。

苗栗縣消防局獲報後，出動苗栗、公館、銅鑼、三義、後龍、頭份及特搜分隊人車前往搶救，警方與通苑救難協會也到場協助封閉道路、疏導交通。

消防人員趕抵時，該工廠第1廠區已經全面燃燒，熊熊烈火燃燒、濃煙密布，方圓3公里內都能看見火勢。苗栗縣消防局第一救災救護大隊長鄭勝峰說，初步勘查並無人員受困，但因為廠區內都是易燃物品，所以火勢延燒得快，避免延燒到隔鄰的光電廠及其他工廠，現在仍持續灌救中。

根據了解，該工廠放置放大量有機溶劑甲苯跟煤油，才會導致火勢一發不可收拾，消防人員動用雲梯車、履帶式砲塔噴水車控制火勢，並在周邊進行防護侷限火勢，目前災情都在第1、2廠區，也無傳出人員傷亡，不過業者損失難以估計，詳細起火原因仍待調查中。