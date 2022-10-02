為讓小學生有安全有趣的遊戲場所，教育部向行政院爭取21億元經費，協助各地方政府改善兒童遊戲場，全台學校遊戲場已陸續完成改善且開放使用，受益學校逾1800校。

新竹市竹蓮國小新設遊戲場採用火車意象，以大量的木質材料作為遊戲設備主體及外觀呈現，避免塑膠製遊具在日曬雨淋下老化及脆化。

設計師善用巧思將不同的遊戲類型設計在每節車廂內，火車頭內部設置攀爬型網籠，前車廂設置攀爬式網架，中端車廂內設置橫向木條及木樁型兩種平衡吊橋，後車廂設置溜滑設施，激發學童的遊戲探索創意及增加趣味性，創造有溫度的特色遊戲場。

台南市港東國小新設遊戲場採用「港東火車鐵軌」意象，設計多元變化的攀爬網、攀爬架、攀爬岩及溜滑梯，搭配傳統火車的紅黑主色，其鋪面採用天然的細礫石鋪面，較易維護且更接近大自然，車廂部分則設置平台，讓學生可採用不同的路徑到達，爬上爬下，展現活力。

屏東縣東港國小打造一座符合東港船隻意象的遊戲場，設計師在遊戲場域內設置一座木製船頭主體，學生可以透過後端的攀爬牆、船身側邊攀爬設備到達平台，彷彿是小小水手們一起乘船出海探險；而除了船頭巧思設計外，還設置有單人式鞦韆及鳥巢式鞦韆，學生可以發揮自己的想像力嬉戲。

教育部國教署表示，各小學創造出具特色遊戲場，不但提供符合安全規範的遊戲場，也提供學生更加有趣的玩耍空間及增添趣味性、多元性及挑戰性。