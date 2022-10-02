網紅何語萱（菈菈）曾經有著5年的空軍經驗，加上甜美臉蛋和E級美胸身材，被粉絲封為「最美女士官」，過去她在IG上時常PO出讓人直噴鼻血的性感照片，讓網友大呼受不了。近日她PO出一組坐在農耕機上的情境照，上半身僅穿著內衣，擺出妖嬈姿勢，使網友興奮大喊：「讓我上車！」

據悉，何語萱19歲時決定從軍，擔任的職位是下士食勤士，曾開過中型戰術輪車跟10.5噸卡車，也在彈藥庫和伙食房幫忙過，後接觸到模特兒事業，才決定退伍轉行當網紅，在社群平台上已擁有37萬名粉絲追蹤。

在近日曝光的照片中，何語萱身穿一件淡紫色蕾絲內衣，外搭一件橘色工作服，坐在一台應是屬於一種農耕用機具的駕駛座上，手微抵在方向盤上擺出妖嬈姿勢，一對E級曲線被內衣包覆，好似快衝出束縛那般，異常「胸湧」。此外，她還配文寫下：「請問你是老司機嗎？」迷人表情，像是在邀情某人一起上車。引得網友紛紛回應，「我可以上車了嗎？」、「我是宅可夫司機。」

此外，何語萱在最新的PO文中穿上古裝扮相。眉間一縷紅，配上臉頰兩側垂落的頭飾與甜美笑容，仙氣自然而然地散發出來，使網友瘋狂猜測究竟是哪位仙女下凡來到塵世了。