近幾年健康餐盛行，營養師高敏敏表示，一名女大生為減肥天天在家吃水煮雞胸肉、青菜，長期下來體重雖有減少，但頭髮變得沒有光澤且容易脫落、指甲一撞就斷、皮膚乾燥，高敏敏提醒，千萬別把健康餐和水煮餐畫上等號，天天吃水煮餐、缺乏油脂的情況下，恐會使身體變得容易便秘、荷爾蒙失調、缺少滿足飽足感、缺乏油脂、骨質密度下降、皮膚乾燥及頭髮沒有光澤。

高敏敏近日於談話性節目《醫師好辣》指出，女大生為減肥、想要變得更健康而開始吃水煮餐，因坊間的水煮餐價格偏高，她自行到超市買雞胸肉、青菜回家水煮，讓她吃到很厭世，長期吃好長一段時間，體重真的有減少，但她卻發現頭髮愈來愈枯黃。

除此之外，女大生還發現洗澡時排水孔都是毛髮，或是做美甲後，不慎撞到就裂開，甚至是在夏天很會出油的季節，她的臉卻乾到會卡粉，令她崩潰問「為什麼減肥反而變醜了？」她發現不對勁，在長輩的陪同下到營養門診就醫，高敏敏詢問才知道，女大生有好長一段時間都沒有攝取油脂。

高敏敏建議女大生，可將水煮雞胸肉改為用煎的，或是煎鮭魚、秋刀魚，再添加酪梨等食材，相對來說是比較健康的瘦身方式。高敏敏表示，健康餐不等於水煮餐，這是很多人會有的迷思，若天天吃水煮的健康餐，恐會導致容易便秘、荷爾蒙失調、缺少滿足飽足感、缺乏油脂、骨質密度下降、皮膚乾燥及頭髮沒有光澤， 因為很多脂溶性，像維生素D需要油脂，才會好吸收，如果一直沒有攝取適當的油脂，身體吸收營養素就不好。