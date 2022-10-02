Just Giannis & his bag(s) of popcorn. 🍿🤣 pic.twitter.com/6QlRCPuqWo — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 2, 2022

公鹿2日在主場跟灰熊進行新球季首場熱身賽，雙方大部分主力都沒上場，公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波更在場邊拿著一大包爆米花狂吃，且跟隊友分享，只能無奈看著公鹿末節被灰熊打出一波16比2逆轉攻勢，終場102比107吞下熱身賽首敗。

畢竟只是第一場熱身賽，灰熊包含莫蘭特、貝恩、亞當斯等主力都沒打，公鹿除了阿提托康波，米德頓、英格利斯、康納頓等主力也都休兵，儘管公鹿打到最後4分13秒還以99比89領先，接下來卻被灰熊打出16比2逆轉攻勢，最後以5分之差落敗。

灰熊以菜鳥前鋒羅迪18分最高，洛夫頓也有17分、4籃板及3助攻，拉拉維亞15分，阿德瑪13分、7籃板，薩伊威廉斯與甘迺迪錢德勒各有11分；公鹿則是諾拉21分最高，葛雷生艾倫與馬穆克拉什維利各有15分，波提斯7分、6籃板。

不過上個月才跟希臘隊打完歐洲男籃錦標賽的阿提托康波，這場熱身賽看起來相當放鬆，不僅拿著一大包爆米花在場邊狂吃，還拿給布魯克羅培茲、康納頓等隊友一起分享，甚至隨後場邊工作人員看到他吃完了，馬上又送上一包爆米花給他繼續享用。