民眾在街訪中痛批民進黨。（圖 / 擷取自《中天新聞》）

民進黨台中市議員張耀中的助理，日前被國民黨台北市議員徐巧芯踢爆扮演市民、在街訪影片抱怨台中市長盧秀燕，相關報導一出後除了引起網友熱議，也有民眾在街訪中痛批民進黨「非常不可取」。

徐巧芯9月30日發文指控，在入口網站《Yahoo》的台中市長選戰街訪影片中，批評盧秀燕的「紀先生」與「張先生」，身分是張耀中的助理與司機。對於該指控，張耀中發文力挺自家助理，並砲轟徐巧芯怪怪的、邏輯思維有點問題，徐則留言反嗆：「連續三個『綠營助理』都在那附近被『訪問』，然後都這麼剛好假裝一般人攻擊盧秀燕欸，真的好巧喔」。

對此話題，《中天新聞》近日也在台中市草悟道對民眾就此議題進行隨機街訪，受訪民眾痛批，「民進黨栽贓抹黑是專門的，非常不可取」、「為了當選，什麼手段都使的出來」，也直言「他們（蔡其昌助理）的立場是偏頗的，所以問出來的當然是綠營已預期出來的東西」、「真正的街訪應該要是隨機的」、「透過這樣的手段去影響他人，非常不好」。