民進黨立委暨屏東縣長候選人周春米昨（1）日行程非常豐富，早上6點就出發前往東港鎮東港朝隆宮，參加2年1次的迎媽祖。

周春米說明，朝隆宮創立於清朝雍正二年（西元1724年），有近300年的悠久歷史，供奉的「蝦米媽」被譽為「台灣三媽祖」之一。

而於9月29日，「蝦米媽」首開朝隆宮建廟近300年先例，渡海登小琉球島，與小琉球朝天宮媽祖聯合遶境，寫下「蝦米媽」與琉球「朝成媽」攜手護佑島嶼的佳話。

周春米表示，祈求神威顯赫的「蝦米媽」護祐屏東全境能夠安居樂業、一切平安。