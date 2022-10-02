英王室新核心4人組

白金漢宮1日晚首度公開查爾斯繼位後的新肖像，以象徵查爾斯三世（Charles III）統治時期正式展開。只見英王查爾斯一手放在口袋，一手擁著王后卡蜜拉，神態輕鬆。而一旁站著的，則是他君主統治政體內的核心，也就是長子威廉和長媳凱特。

據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，這張照片是在女王葬禮前夕拍攝的，就在拍完照片後不久，這4位英國王室最核心的成員便在白金漢宮舉行國宴，接待了前來參加女王葬禮的世界領袖與政要。

在英國王室歷史中，他們4人將扮演承先啟後的角色，他們背後的牆上，滿掛著歷代君主的肖像，而在他們正後方的肖像，就是在位59年96天，統治最久的英國國王喬治三世。

由於照片在女王葬禮前夕拍攝，乍看之下，卡蜜拉燦爛的笑容看來有些突兀，但或許這是她在連日奔波，出席各式活動後，見到御用攝影師傑克森（Chris Jackson）這友善熟面孔的自然反應。

1名王室消息人士說，拍這張照片是為了要私下記錄王室的「歷史時刻」。而相片明確顯示，查爾斯的「精簡王室」行動已展開。多年來，查爾斯不斷暗示，等到他即位時，民眾不會再忍受王室大軍分食人民的納稅錢。

顯然白金漢宮公開這張照片，會令淡出英國王室，又沒獲邀參加國宴哈利和梅根不太舒服。在這場國宴中，獲邀參加女王葬禮的世界領袖和政要都出席了，很難想像梅根夫婦要是受邀，會選擇不去。無論如何，白金漢宮公開這張照片，重點只在於強調，如今英國王室唯有4名要角。而廣泛認為，當初哈利和梅根會選擇淡出王室，遠走美國的導火線，和兩年前女王公開耶誕合照，顯示只有查爾斯，威廉和喬治等嫡長子才能入鏡有關。

據說哈利和梅根淡出英國王室的導火線之一 在於王室公開女王和嫡長子的耶誕合照

當年梅根嫁入英國王室後不久，尚未爆出種種不和前，她和哈利，還有威廉與凱特一直是英國王室人氣4人組。然而，隨著哈利夫婦遠走美國，再明白不過的，就是查爾斯與卡蜜拉，以及威廉和凱特這王室核心4人組會繼續把戲演下去。而查爾斯公開新照所要表達的，就是他會按照自己的方式，貫徹個人意志來達到目標。