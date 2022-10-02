民進黨台北市長候選人陳時中競選總部昨天成立，疫情指揮官王必勝與衛福部長薛瑞元等人齊聚，指揮中心當天也未開記者會，遭批指揮中心淪為陳時中「第二競總」。對此，陳時中今天表示，「我想老朋友來打打氣是應該的」。

陳時中昨天舉行競選總部成立大會，蔡英文總統、副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌四大天王到齊，外傳陳時中親自致電邀賴清德與蔡英文同台，就是要破除英系與賴系不和傳聞？外界也質疑陳時中對賴蘇兩人的態度是「冷熱兩樣情」。

對此，陳時中表示「沒有，我想大家都是看圖說故事」，基本上兩位都是他的長官，一位是現任副總統，賴當行政院長時，他是在賴的麾下，現在是在蘇貞昌院長麾下，「都是一樣，我們都是有政府會做事的團隊」。至於賴清德也是由競總發的邀請函。

疫情指揮中心指揮官王必勝昨天未召開疫情記者會，卻赴陳時中競選總部，遭藍營質疑指 揮中心淪為陳時中「第二個競總」？

對此，陳時中表示「沒有這樣的事情」，他競選就在競選，指揮中心有指揮中心的任務，「我們互不隸屬，我們曾經是好同事，現在是各司其責」。媒體追問為何指揮中心未開記者會，卻到競選總部，他說，「這難免啦。我想老朋友來打打氣是應該的」。