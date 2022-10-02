加拿大羽賽女單傳出捷報，台灣女將宋碩芸2日在準決賽面對西班牙天后馬琳（Carolina Marin），大戰3局之後以9-21、21-15、21-19逆轉勝，勇闖女單決賽！馬琳世界排名第5，去年她因傷所苦，連奧運都沒打，今年4月在歐洲錦標賽捍衛自家主場摘下女單冠軍。

近幾個月擊敗馬琳的選手還有王祉怡、凱絲菲特（Line Kjaersfeldt）、山口茜、安洗瑩，幾乎都是頂尖名將，沒想到這次輸給世界排名第68的宋碩芸。

今年4月的亞錦賽，宋碩芸首輪就碰上強敵李美妙（泰國）遭到直落二橫掃。後來宋碩芸在奧地利羽球國際系列賽、丹麥羽球大師賽、波恩羽球國際賽及南特國際挑戰賽打進決賽，可惜都沒能摘冠。

加拿大公開賽是級別較低的超級100系列賽，宋碩芸一路直落二過關斬將，首輪甚至只用18分鐘就勝出，也先後拍落排名比她高的休特（Léonice Huet）、張蓓雯，準決賽碰到馬琳才打滿3局。

宋碩芸將於決賽對戰地主女將、世界排名第13的李文珊。另外混雙項目還有台灣組合李佳馨／葉宏蔚殺入決賽，對手是日本搭檔齋藤夏／綠川大輝。