「煉獄大哥」騎發光車壓車慘摔 地上冒摩擦火光網讚療癒

1名身穿「煉獄」T恤的機車騎士被目擊在一處路口左轉時，因壓車角度過低當場摔車，影片中可見該機車兩側還裝上炫目的藍色燈條，壓車時地面馬上冒出摩擦火光，網友笑說該騎士化身知名動畫《鬼滅之刃》的角色「煉獄杏壽郎」使出「炎之呼吸－不知火」，留言笑說「大哥沒有輸」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，1名機車騎士在路口停等紅燈，影片可見他的機車座椅下方有裝上藍色燈，相當醒目刺眼，而騎士身穿背後印有「煉獄」字樣的T恤，騎士眼見綠燈後馬上快速行駛並左轉，沒想到他轉彎時壓車發生了意外。

身穿「煉獄」T恤的騎士被目擊在路口左轉時，因壓車角度過低當場摔車，影片中可見該機車兩側還裝上炫目的藍色燈條，壓車時地面馬上冒出摩擦火光。（翻攝自YouTube）

影片中該騎士左轉時車身大大向左傾，疑似角度過大，車身隨即摩擦地面產生零星火光，騎士隨即摔出車外，「發光機車」則倒地在地面拖行了數公尺，騎士後來直接坐在地上傻住；原PO分享影片笑說「炎之呼吸第幾式？」還說該騎士坐墊還貼「別靠太近、修車很貴」，影片吸引近8萬人觀看。

其他網友留言「有禮貌的好青年，在警告別人不要靠牠太近」、「原本心情不太好，看到瞬間笑出來，謝謝這位年輕人」、「謝謝煉獄大哥這段精彩的表演」、「煉獄大哥的炎之呼吸-不知火，在地板上劃出一道火焰」、「不愧是大哥，炎之呼吸的那麼突然」、「這就是我要的結局」。