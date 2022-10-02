建德工業(6606)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第14家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。
建德工業實收資本額9.76億元，主要產品為：平面磨床、數控平面磨床、數控萬能圓周磨床、深切緩給磨床、龍門平面磨床、立式加工中心、高速立式加工中心、龍門加工中心製造及銷售。
該公司2021年稅前淨利2.61億元，每股稅後盈餘1.60元，上周五興櫃成交價28.34元。
建德工業(6606)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第14家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。
建德工業實收資本額9.76億元，主要產品為：平面磨床、數控平面磨床、數控萬能圓周磨床、深切緩給磨床、龍門平面磨床、立式加工中心、高速立式加工中心、龍門加工中心製造及銷售。
該公司2021年稅前淨利2.61億元，每股稅後盈餘1.60元，上周五興櫃成交價28.34元。
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