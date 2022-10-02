時序進入10月，許多人都相當好奇未來整個月的運勢如何。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分析12星座10月運勢，其中雙子得償所願，勇於表達心中想法，人生道路將更加順遂；天秤迎來好運，若感到迷惘不妨倚賴自己的直覺去行動；天蠍心想事成，可以著手執行蘊藏已久的好點子，事事都能順利推進。

【牡羊座】

10月牡羊將迎來忙碌的一個月，然而這忙碌並非因自身問題而起，反而是受到周圍的人拖累導致，因此牡羊的精神及脾氣可能會處於一個一觸即發的緊繃狀態，口氣不好也是可預期的。

還是要考慮下自身狀況，真的沒辦法掩護豬隊友時，直接拒絕對方的求助也無妨，但一定要好好說明自已是真的自顧不暇，此外也要堅定意志，不要因當下的狀況及氛圍就又心軟，這樣只會讓結果變成吃力不討好。

【金牛座】

10月金牛原本的緩慢步調將突然加速，導致你陷入有點慌忙的狀態，也因為變化過於迅速，所以臨機應變的果斷判斷力，以及不會過於執著事務的心態，是能否跟上這波變化的關鍵能力。

如果是因為他人影響而導致忙碌，說明當下的金牛是無法依自己意願去做選擇的，在這種狀態下只能集中精神，壓下不滿的情緒，隱忍對應，蹲下是為了跳得更高！

【雙子座】

10月是雙子的收成之月，過去的堅持與努力不懈終於獲得回報，期望的結果順利入手，可說是得償所願，能感到幸福無比。

成功入手的同時，感情仍空窗的雙子也有可能邂逅十分合拍的對象，不妨敞開心胸，勇於表達心中想法，可能因此開拓出一條感情花路，人生道路上的抉擇也是如此，若能透露真實看法，或許可以獲得許多不錯的建議，讓之後的人生旅途更順遂。

【巨蟹座】

10月巨蟹突然變得龜毛，容易拘泥各種小事，猶如一隻鬥雞，導致人際關係陷入膠著情勢，儘管是因為自己是對的，所以有所堅持，但有時退一步讓對方有個台階下，才是成熟的大人應有的處世之道。

或許你的觀點和出發點都是好的，但過於強勢的表達方式，反而會讓對方沒辦法敞開心胸去接受你的觀點，何不將肩膀放鬆一下，當心情輕鬆了，行動跟思緒自然會更清晰，且在穩定的情緒下表達自已的看法，對方也會比較有耐心去聆聽，較能感受到你的用意。

【獅子座】

10月獅子似乎靈感大發，有著理想跟現實很接近的好運，所以不妨多相信自己一些，傾聽自己內心的真實聲音來行動看看，說不定會得到比想像中來得更好的成就。

偶爾偏離長久以來的行為模式是件好事，當正向思考該怎麼做時，或許會獲得好的發展，不妨肆意放手一試，不過也不需要刻意違反自己的主張，若覺得這樣的做法自己無法接受，就不要勉強自己遷就。

【處女座】

10月處女可能會朝新世界勇敢邁出步伐，盡可能用多種不同的角度、觀點來思考每件事，就能幫助自己找到更多可能性，眼界也會因此變得更寬更廣。

不要因為害怕變化而抗拒，勇於接受變化就能離成功更靠近，尤其月底處女的工作運勢會迎來高峰，若現在開始放寬心胸，勇於接受各種變化及挑戰，必能順利攻頂。

【天秤座】

10月天秤會迎來一波好運，尤其是直覺彷彿開了掛，常能在天秤迷惘之時，幫助你做出準確的判斷，天秤需要的是建立自信，所以近期不妨多試著倚賴自己的直覺去行動吧！

如果還是有猶豫的時候，別忘了發揮天秤一向優秀的洞察力，兩種能力相輔相成，效果更加顯著，事情肯定能朝著你預期的方向發展的。如果你感受到有違和感時，也別忘了將這種感受勇敢的向周圍的人表達出來，或許會出現能聽取你意見，並主動給予協助的貴人。

【天蠍座】

10月天蠍可說是心想事成，絕對是施行任何計劃的最佳時間點，如果有一些蘊藏已久的好點子，可以著手執行看看，事事都能順利推進。

萬事起頭難，跨出第一步需要較多的勇氣跟努力，但只要邁出步伐，想成功的無形動力便會自然而然的推動你前進，幫助你順利完成計劃！10月天蠍的根本就是「動」，一切都會越動越美好。

【射手座】

10月是射手執行斷捨離的最好時機，不論是進行家中、辦公室的環境整理，還是心情上的整理都很適合，當放下不需要的東西和情緒，便有空間讓好運流動進來，所以不妨從房間的物品、衣物開始著手整理。

另外，單身射手的戀愛運不差，不過因一時心動而產生的愛情總是不容易持久，還是與認識許久的友人發展感情比較穩定。

【摩羯座】

秉持初心是摩羯10月的課題，碰到過不去的坎而佇立不前時、因為慌張而鑽入死胡同時，或是完全想不出下一步該怎麼辦時，不妨靜下心來，從過去的經歷中找答案。

所以儘管每天有諸多的不滿，但摩羯只要能回想起過去的自己，思考面對同樣的情況時，以前的自己會是怎樣的心情，或許就能把你已經忘記了的初心再次找回來，問題也就能豁然開朗、迎刃而解。

【水瓶座】

10月水瓶能獲得許多正向的評價，贊同你想法和做法的人增加，讓水瓶信心大增，似乎能更正向且積極的去實行自己的想法，所以即使遇到不認同自己的人，也不要因為對方的氣場壓制，就動搖了自己的判斷。

10月水瓶不妨三步併兩步的動起來，展現出積極與活力，不僅能讓魅力值不斷上升，你也會因此獲得更多支持，困擾你許久的問題都將順利解決、不復存在。

【雙魚座】

10月雙魚將迎來變化之月，舉凡新舊交替的變化、周圍環境及人際關係的變化、自身想法及興趣的變化等，不管是哪種變化，只要雙魚不抗拒，放開心胸去面對，反而能激發出對新事物的興趣。

有些變化是需要用挑戰精神去面對的，這或許會讓雙魚感到不安，但重要的是勇於面對的心態，雙魚若能夠告別以往的逃避心態、勇敢面對，便能迎來意外的好運。