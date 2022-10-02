奈及利亞航空部長西里卡（Hadi Sirika）當地時間1日表示，奈及利亞將考慮採購中國最新認證的C919客機。目前正處於起步階段的奈及利亞航空公司計畫在2025年將飛機數量增至30架。

路透報導，西里卡日前在加拿大蒙特利爾參加國際民航組織第41屆大會。他表示，新的航空公司將混合使用空客和波音飛機，但也願意考慮中國的窄體客機。他說：「我們還沒看過C919。但如果它和其他飛機一樣好，何樂而不為？」

西里卡還表示：「中國和奈及利亞有著非常友好、互利的關係」。奈及利亞的航空業正在發展，目前的客流量高於新冠疫情前的水準。

報導指出，C919飛機是中國按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里，於2017年5月5日成功首飛，今年9月29日獲中國民用航空局頒發型號合格證。首架飛機將於今年底交付。

目前尚不清楚C919飛機何時會獲得美國或歐洲的認證，以便在大多數外國市場打開銷路。但業內分析人士表示，中國還需要10年的時間，才能真正打破波音和空客的兩強壟斷。