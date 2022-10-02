【愛傳媒蔡詩萍專欄】日子就那樣，一溜煙，過去了。

跑完竹中一百歲的十八尖山路跑，隔天去了蘇花馬，接著，工作，寫作，新書活動，一下子才驚覺：竟然還沒替自己的竹中路跑，寫點感想呢。

再不寫，一週過去，又要一週了。

我努力，回想著。那天，9月24日，說真的，跑回終點前，望著一堆人，突然覺得「啊，結束啦，這麼快？！」

也難怪啊，5.6公里而已。相較於跑全馬，這距離只能算起步熱身啊！

但，沒錯，竹中一百歲（1922-2022）的十八尖山路跑，5.6公里別無他想，跑完，結束了。

我多少有點感覺怪怪。領到獎牌，旁邊一位學弟笑著對我說：這是你最短距離的完賽獎牌吧！

我點點頭，心裡的話卻是：但我跑了46年，才重溫舊夢，再次完賽十八尖山5.6公里啊！

這時間的距離，未免太長了吧。從高中畢業到重回母校操場，出發，跑十八尖山，一如高中三年的，每一年的全校越野跑。已經間隔了46年，歐買尬！

不少校友過來找我拍照，我一一問他/她們，哪一屆的？（她們？不要懷疑，我不止有學弟，後來竹中也收了音樂班的女生，所以多年後我也有竹中的學妹了。）

我真的蠻老了，問來問去，竟沒碰到比我資深的校友？！（我在猜，是不是年資比我深的，看到我在場，乾脆不現身，免得我逮到機會「大聲喊學長你好！」）

好吧，既然我可能最老，就不逃避也不閃躲吧。只好，每個來拍照的學弟妹，我就咧嘴一笑，展現老學長的優雅，喀嚓，喀嚓，喀嚓。

在我畢業之後，一屆又一屆的學弟們，進來竹中，再離開竹中，他們有各自人生的故事，有自己驕傲的成就，但今天，他們湧進竹中，個個都是「昔日的高中少年了」。5.6公里真的「蠻不好跑的」。

我習慣了全馬，意思是，要在42公里的長距離中，大概配一下速度，大概要把42公里，分成十公里一個單位的，估算一下大概分配的時間，在跑的過程中，再依據自己的狀況，衡量過了半馬以後，剩下的半馬要怎麼堅持下去。

所以，你根本不會去想5.6公里要怎麼跑？可是，這一趟的5.6公里，完全不是這樣的思索。跑完，一次跑完，就結束了。

我還真是在起步跑的時候，很猶豫該怎麼跑。是全力衝刺？還是比平常跑馬，再快一些就好？

但跑了一會，我突然醒悟了，幹嘛呢？！你就像昔日那樣，十五六七歲的你那樣，拚命往前，不就好了嗎！

於是，我跑啊，跑啊的，在已然陌生的學府路上，十八尖山上，跑啊跑的，遇到打招呼的人，就打招呼，聽到自己的喘息聲便大口呼吸，時間太久遠，我忘記了山上的景緻，忘記了年少時的細節，但擠在一群年齡不同的校友群裡，我感覺快樂，我感覺自己彷彿，彷彿啊，在時光悠悠的波浪起伏中，回味了自己難得的，歲月的泅泳。這是一塊5.6公里完賽的獎牌。

我會把它擺在最特殊的位置。

全馬是意志力的昂揚，5.6公里十八尖山路跑則是我跑進高中年歲的回到過去，快慢無所謂，只是沉浸式的享受，那三年，我在新竹高中，我在我的青春歲月裡，我還不知道未來我會遭遇什麼樣的障礙賽、跨欄賽，但我信心滿滿，抬頭挺胸，目光炯炯。

作者為知名作家

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