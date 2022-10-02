【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市復興區有著豐富的山岳與野溪資源優勢，其中位於長興里高遶溪流域內，存在自然的原始古道資源，又位於串接石門水庫與新竹縣關西遊憩系統的羅馬公路沿線，極具發展與活化之潛力。

高遶溪古圳步道早期是族人狩獵及出草祭儀的山徑，到清朝時期漢人入山後為原、漢共用之交通山徑走道，在日據時代是日人做為治理前山蕃界的要道及飲用水的路徑，改善前步道現況是原始植生土石路段，長期因無妥善整理雜林叢生且步道路面高低不平，缺乏安全性及舒適的步道環境。

▲桃園市復興區高遶溪古圳步道整建入口空間，正式啟用。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「高遶自然步道環境營造計畫工程」重新整修入口空間、改善休憩點為一友善的停留處，新設簡易停車空間，整建舊有古道改善鋪面品質，並將步道斷點整合串連，於危險區段設置護欄，途中設有一座約21公尺長的跨河繩橋，步道長度約1050公尺，創造舒適安全人行空間，以提升整體遊憩服務品質。

桃園市政府已將高遶溪古圳步道打造成一條安全•舒適•環境永續的步道，創造一處自然友善的遊憩親山環境，未來將持續關注步道的發展，延續現階段已完成登山步道路線銜接辦理改善高遶溪古圳步道，以提升登山遊客服務及安全需求。

▲改建後的高遶溪古圳步道，提供友善遊憩親山環境。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

未來將再向中央爭取第二期工程相關經費，規劃將第一期步道串聯延伸到高遶天空吊橋，使其成為一環型遊程動線，或是透過石秀灣碼頭以遊艇方式環遊石門水庫，形成另一種陸路配合水路旅遊的新型態旅遊模式，豐富遊程選項。

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