北台南家扶第9屆少年展力方案40名青少年2日在柳營區德元埤荷蘭村進行獨木舟體驗活動。（北台南家扶提供／張毓翎台南傳真）

不諳水性的孩子在專業老師協助下，享受水域活動的樂趣。（北台南家扶提供／張毓翎台南傳真）

「2022台南市水域遊憩體驗活動」接近尾聲，北台南家扶第9屆少年展力方案40名青少年趕上末班車，2日在柳營區德元埤荷蘭村進行獨木舟體驗活動，搖搖晃晃的獨木舟需要同伴合作穩住才能前行，除讓不諳水性的孩子在專業老師協助下，享受水域活動的樂趣，學生們透過系列寓教於樂活動，也能有機會多元學習。

弱勢青少年平時因家庭因素、打工，或協助分擔家中事務及照顧責任，鮮少有機會外出休閒，家扶自2014年7月開辦「陪伴、充權少年展力方案」，透過單車環半島、登七連峰等任務，培力青少年拓展視野；北台南家扶領隊社工蔡淙凱說，單親或隔代教養家長對孩子去接觸水總有不安全感，感謝市府提供這次水域體驗活動，在專業人員指導下，提升青少年水上活動的安全知識。

就讀高二的少年阿辰成長於單親家庭，由母親獨力撫養他和妹妹，個性原本內向害羞，在參與家扶少年展力培力方案後，才開始願意嘗試新挑戰，今天他也來參加獨木舟體驗，阿辰說，獨木舟不只考驗個人的技巧與體力，更需要同伴的相互合作，剛開始其實很害怕，但在教練的指導下，終於能穩住漿並開始樂在其中。

北台南家扶主任莊淑惠表示，國高中生相約玩水發生意外的憾事常在暑假間發生，對弱勢家庭而言，常因工作而無法陪伴孩子，又擔心孩子私下去玩水，能讓孩子擁有安全的獨木舟體驗十分難得，感謝台南市觀光旅遊局水域遊憩活動的邀請，給了家扶青少年們健康的休閒機會，也讓青少年在寓教於樂中學習的機會。