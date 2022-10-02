香港男神吳彥祖，昔日靠著美男外型被封為「香港四大男神」，曾出演不少經典影視作品，圈粉無數。近來有女粉絲在洛杉磯賽車場，偶遇男神本尊後開心合照，上傳到網路後曝光男神的帥氣顏值，然而，有部分網友見到後，認為他的臉部皮膚太鬆、過於黝黑，狠酸直言：「和普通人已無區別」。

熱愛賽車的吳彥祖，近年轉移演藝重心到美國，愛妻和女兒亦跟著移居。近日他被迷妹在賽車場偶遇，即親民的與女粉絲合照，可見照片中的他，頭戴黑色鴨舌帽，所穿的T恤皺褶多又鬆垮；不過他的雙眼炯炯有神，肌肉結實黝黑，即使未經修圖，超高顏值依舊突出。而另一張照片，吳彥祖更在遠處和一名洋男站在一起，以東方人的體格同框鏡頭，絲毫未見遜色。

女粉絲開心上傳與吳彥祖的合照。(圖/微博)

女粉絲曬出吳彥祖的遠拍照，還打上不老男神的標註。(圖/微博)

儘管如此，部分網友仍被吳彥祖的狀態嚇到，紛紛留言批評：「男神多注意護膚啊」、「這皮膚鬆弛、又黑又老氣」、「難道帥哥結局都是大叔嗎？」、「怎麼越帥的人反而越對外表無所謂，追求自然老，也不太護理？」，但絕大多數的網友認為，男神已有46歲的年紀，這樣的狀態已是極好。

此外，該女粉絲也透露，吳彥祖當時開的綠色跑車是GT3，不僅流線型的外觀霸氣，據悉引擎的性能十分強大，讓該女粉絲興奮透露，她看了男神跑了一下午的車，對方簡直不能太帥、開車技術又棒，直喊練好車技後要再次巧遇。