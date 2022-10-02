花蓮一名47歲陳姓工人上月30日搭梯在新城鄉七星潭遊客服務中心附近架設寬頻網路，不明原因從2層樓高的地方摔落地面，現場血跡斑斑，由於男子頭部重創經搶救後仍宣告不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名47歲陳姓工人上月30日搭梯在新城鄉七星潭遊客服務中心附近架設寬頻網路，不明原因從2層樓高的地方摔落地面，重創頭部，救護人員趕赴現場時，陳還有些許脈搏，不過送醫途中卻失去生命跡象，最後經搶救仍傷重不治，警方已調閱附近路口監視器逐步釐清墜落原因。

陳男為架設寬頻工人，上月30日上午10時許，獨自一人搭梯在七星潭遊客服務中心附近的一處露台，搭設寬頻網路，怎料施工到一半，無預警地直接從近2層樓高的地方摔落地面，頭部直接著地，附近居民因聽見「蹦」的巨大聲響趕緊出來查看並撥打119請求救援。

救護人員趕抵現場時，發現現場血跡斑斑，陳男身上多處擦傷且有微弱脈搏，不過在送往慈濟醫院途中，卻突然失去生命跡象，現場給予緊急處置後，由醫護接手搶救，不過最後仍因傷重，在當天上午11時許宣告不治。

警方已調閱附近監視器，逐步釐清陳男墜落原因。