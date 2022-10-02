前總統馬英九、前高雄市副市長李四川日前幫高雄替國民黨市長參選人柯志恩站台，均抨擊高雄「浮屍」問題嚴重，一群長期投入自殺防治工作的精神衛生專業人員2日發表共同聲明，痛批「從來沒有看過以自殺議題作為選舉攻防」，強調特定地點、河域是殘忍冷血的做法。

馬英九9月30日晚間在「柯志恩大家族誓師大會」上強調，今年3月至今，高雄蓮池潭、愛河、高雄港共出現21具浮屍，高雄市的輕生率也是六都之首，過去10年高雄輕生死亡人數共有4700人，需要重視。李四川則是在1日輔選行程中強調，高雄愛河、蓮池潭浮屍頻傳。

對此衛生局回擊，高雄2年來自殺人數持續下降，依衛福部統計數據，高雄自殺人數以2019年506件最高，愛河自殺人數也是2019年21件最多；以全台重要水域浮屍案件來看，2021年新北市37件、台北市35件，均遠高過高雄的20件。

精神科專科醫師周煌智、林耕新、陳豐偉、顏永杰，成功大學行為醫學研究所教授郭乃文，高雄醫學大學醫學社會與社會工作學系副教授陳武宗等人發表共同聲明，表示對於政治人物在選舉場合不斷提及輕生議題，感到非常憂心以及憤怒。

聲明指出，他們長期投入自殺防治工作，已有數十年經驗。在過去台灣歷次選舉過程當中，不論各方激烈角力，從來沒有看過以自殺議題作為選舉攻防。近日政黨相關人士卻一再以自殺作為選舉操作，讓他們覺得不可思議。

聲明強調，自殺防治工作由醫療、社區、學校乃至於官方與民間協力，共同建構社會安全網，各界應給予第一線人員尊重、肯定，自殺防治議題不應該遭到操弄，甚至強調特定地點、河域，這不僅易喚起自殺遺屬的痛苦記憶，是非常殘忍冷血的做法，也可能導致錯誤的模仿效應。

聲明也嚴正呼籲，政治人物不要為了選舉，以自殺議題進行政治操作。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980