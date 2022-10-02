盧秀燕指出，王朝坤議員在議會很積極邀請她來參與今天的競選總部成立，希望她能來站台，今天特別來站台打氣。（陳世宗攝）

和無黨王朝坤成立聯合競總為固樁？ 盧秀燕：跨黨派合作良性競爭

距離年底選舉倒數8週！國民黨參選連任的台中市長盧秀燕，今天和無黨的市議員王朝坤成立聯合競選總部，外界解讀是否來「固樁」？盧秀燕強調，台中市議會共有65席議員，國民黨這次提名34席議員候選人，假如能全部順利當選，還是有其他政黨或無黨籍議員當選空間，在市政議題上，彼此能跨越黨派合作。

盧秀燕2日上午出席台中市議員候選人王朝坤聯合競選總部成立大會，會前接受媒體聯訪問，有沒有考慮要到桃園與張善政合體，協助站台？

盧秀燕說，選舉到了緊鑼密鼓階段，各地好朋友都有來邀約站台，包括桃園張善政院長、台北蔣萬安委員、基隆謝國樑委員等，我們都很積極在安排時間，不過因為這段時間真的很忙碌，包括這兩天雖然是假日，適逢台中許多議員候選人、里長候選人都在成立競選總部，都有邀她站台，時間真的很有限，還是希望能在市政公務外，以及台中輔選外，還能在協助外縣市的好朋友，所以會努力安排時間。

媒體詢問，今天來幫王朝坤議員站台是不是來固樁？盧秀燕指出，王朝坤議員在議會很積極邀請她來參與今天的競選總部成立，希望她能來站台；王議員也特別製作有兩個人名字合體的競選小物，她很感動，所以今天特別來站台打氣。

盧秀燕指出，台中市議會一共有65席議員，這次國民黨提名34席議員候選人，假如能全部順利當選，還是有其他政黨或無黨籍議員的當選空間，在市政議題上，彼此能跨越黨派合作。她常說「政治可以是良性競爭、正面選舉，因此會有許多合作空間」，這就是她今天特別來幫王議員站台的原因。

媒體詢問，對於網路上有流傳標記「DPP合作贊助」假街訪影片的看法？盧秀燕說，她要再次強調這次台灣選舉很重要，呼籲是「正面選舉，君子之爭」，我們一定要給孩子良好的民主示範。