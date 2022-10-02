民進黨新竹市長參選人沈慧虹2日表示，民眾黨高虹安列出大串網路名單，說這些都是攻擊她的名單，但那名單已經被網友揭穿，只要沒有稱讚的言論，都被高虹安算成是負面的攻擊，這種大數據專家以及大數據分析，已成為網路笑話。

沈慧虹今天上午參與志工巡防協會關懷老人暨婦幼安全宣導活動時，針對昨晚吳子嘉與高虹安同台，造謠說沈慧虹答應柯文哲任職北市府的說法駁斥表示，這完全是子虛烏有。她說，高虹安利用吳子嘉這類名嘴打手，去創造新聞以及謠言，這就是民眾黨慣用的造謠模式。

沈慧虹說，她要嚴正敬告高虹安不要切割、也沒辦法切割這些名嘴的造謠抹黑，作為1個市長參選人，高虹安在昨晚的不實言論、低俗用語，就應該負起相關責任，請高虹安公開道歉並且向社會大眾說明。

另，針對高虹安說當市長就要徹查棒球場有無弊案。沈慧虹表示，當初柯文哲競選時說要調查大巨蛋，結果8年過後，什麼都沒有，高虹安才當了2年立委就學得柯文哲的政治口水，令人感到遺憾，政府機關一切都是依法辦理，請高虹安不要再噴政治口水。

此外，吳子嘉說沈的民調第2名太不合理，沈慧虹表示，這類名嘴打手早已經失去自己的公信力，高虹安接連出錯，已經被看穿真面目，現在慌了手腳，又開始說民調，奉勸高虹安選舉是要提出政策，不是政治口水。

而高虹安昨天也喊支持周玉蔻就是支持沈慧虹，沈慧虹更強調，高虹安從過去高唱塔綠班，還去攻擊不同立場的選民，到現在再去惡意操作標籤，高虹安就是企圖操作對立的政客，不會隨她起舞。