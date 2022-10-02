半導體產業面臨逆風考驗，惟創意(3443)與受創最深的消費性電子產業關聯不大，故今年營運表現可望持續穩定成長，創意持續專注三大高成長應用，包含5G、AI及HPC(高速傳輸)，法人樂觀看好，創意今年有逾2個股本的實力。

儘管現階段PC、面板、手機三大消費性電子產業尚未出現明顯反轉跡象，但因為創意並無此三品項客戶，因此，創意本身訂單很穩定，隨著晶圓產能鬆動，創意可取得產能優於預期，有利於推升ASIC(客製化晶片)營收成長幅度高於2022年初預估。據目前案量來自，創意上半年營收佔比約為40~44%，下半年營收佔比則是56%~60%，全年營收成長上看雙位數，且為獲利型成長(獲利大於營收成長)。

長線來看，創意專注三大高成長應用，包含5G、AI及HPC(高速傳輸)，5G進入5奈米先進製程， AI方面也進入5奈米製程生產，HPC也開始採用5奈米/3奈米製程生產，但生產程序複雜度高，發酵期較慢。

產能上，台積電(2330)調漲晶圓代工的金額，由於創意目前70%來自系統公司，因此，台積電漲價，對客戶而言影響不大，對創意的影響是中立，創意直接將漲價金額轉給客戶，所以本身收到的服務絕對金額是不變。

創意2021年新增NRE(委託設計)開案明顯增加，其中50%以上是AI及HPC相 關應用，採用台積電7奈米及5奈米等先進晶圓製程，以及CoWoS(基板上晶圓上晶片封裝)或InFO(整合型扇出封裝)等 先進封裝技術，成長動能將注入2022年表現，法人預估，創意2022年營收年增加上看逾4成，稅後淨利更有逼近翻倍實力，有賺逾2個股本的實力。