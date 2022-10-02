新北16歲周姓少女上月30日騎車飆北宜遭輾斃，而她事發前在Instagram上PO文曬照，高調言論引發注目，有人發現Instagram上目前竟有大量冒用周女照片的假帳號，帳號介紹欄甚至寫「本人沒死別造謠」、「老娘自帶復活甲」、「16y北宜車神」，離譜內容無疑是在周女家屬傷口上撒鹽。

死者周女事曾高調在Instagram上PO文稱想借車，當天還曬出許多打卡照說「魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難」、「今天是當屁孩的一天」等內容，過彎時不慎衝到對向遭輾斃，種種高調行為引起網友討論，Instagram上更出現多個冒用周女大頭照的假帳號，部分假帳號甚至分享周女當天的動態和貼文。

有人發現Instagram上竟有大量冒用周女照片的假帳號，那些帳號甚至寫「本人沒死別造謠」、「老娘自帶復活甲」無疑是對周女家屬加深打擊。（翻攝自Instagram）

有人發現Instagram上竟有大量冒用周女照片的假帳號，那些帳號甚至寫「本人沒死別造謠」、「老娘自帶復活甲」無疑是對周女家屬加深打擊。（翻攝自Instagram）

網友創立的假帳號中，還有人在介紹欄寫下「本人沒死別造謠」、「老娘自帶復活甲…興趣是騎魅力跑北宜」、「16y北宜車神，喜歡跑山騎車喇」、「下次不跑山了」、「可以教我卡普嗎？」帳號大頭貼全是同一張周女照片，無疑是對周女家屬傷口上灑鹽，讓人不勝唏噓。

目前借周女機車的男子、周女男友與肇事水泥車司機全被依過失致死罪送辦，檢方昨（2）晚相驗，初判死因為頸椎、胸椎骨折、顱內出血，據悉周女在事發前曾傳訊息給男友，稱「車子底盤跟剎車怪怪的，怎麼辦」，男友趕緊去電囑咐周女小心慢騎，豈料約莫10分鐘後就發生奪命車禍。