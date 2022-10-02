日前前總統馬英九在國民黨高雄市長參選人柯志恩舉辦造勢晚會上，抨擊高雄市從今年3月至今共出現21具浮屍外，輕生率也是六都之首。對此高雄市長陳其邁今日出席活動表示，輕生不宜在選舉炒作，他就任以來輕生率有下降，感謝第一線專業人員、志工共同努力。

9月30日柯志恩在夢時代旁廣場舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，馬英九特定南下現身站台相挺，並抨擊高雄市今年3月至今，在高雄港、愛河、蓮池潭共出現21具浮屍外，高雄市的輕生率也是六都之首，過去10年間輕生死亡人數共有4700人。

對此陳其邁回應，根據精神科醫師專業的建議，輕生不宜在選舉炒作，過去從來沒有見過這樣的事情。

陳其邁強調，從他就任以來，輕生的議題都持續跟精神科醫師、社區的志工、專業的人員共同合作，目前的輕生率有所下降，他也特別感謝第一線很多專業的社區志工等共同努力的成果。

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