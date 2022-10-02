美國製藥公司莫德納（Moderna）先前原想進入中國市場，但英國《金融時報》2日引述消息人士指出，北京要求莫德納交出信使核糖核酸（mRNA）疫苗的技術作為銷售產品的先決條件，遭莫德納拒絕，導致談判破裂。

《金融時報》引述與莫德納大中華區團隊關係密切的消息人士報導，莫德納基於商業和安全因素，拒絕這項要求，也導致莫德納在中國的銷售談判破裂。

消息人士還表示，莫德納領導層不願將疫苗配方交給中國的合作夥伴，因為若中國的合作方於疫苗生產過程中出現問題，將損害莫德納的公司信譽。報導稱，莫德納一向極力保護公司的知識財產權，並說交出專利無法真正解決供應問題。

不過，莫德納在最近幾週表達重新與中國展開談判的意願。莫德納醫療長柏頓（Paul Burton）曾表示，如果中國認為他們需要疫苗，「我們當然很想要與中國展開合作」。

業內人士觀察認為，莫德納之所以願意與中國重啟談判，是因為公司產品最初的銷售目標是較富裕國家，但這些國家對疫苗的需求逐漸出現疲軟。

另一方面，中國本土製mRNA疫苗也有進展。據法新社報導，印尼食品與藥品管理署（BPOM）已核准中國雲南沃森生技（Walvax）所研製的mRNA疫苗的緊急使用，這是中國製mRNA疫苗首度獲得國外核准。

據報，沃森生技的這款疫苗將在印尼當地生產。沃森生技的聲明指出，印尼是根據目前仍在進行的第3階段臨床試驗核准緊急使用。