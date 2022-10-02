國民黨新竹市長參選人林耕仁昨天在臉書上發出關於論文相關聲明，強調無法接受被對手指控抄襲。（摘自林耕仁臉書／陳育賢新竹傳真）

林耕仁今天一早到十八尖山步道口拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁2日表示，他昨天在臉書上發出關於論文相關聲明，無法接受被對手指控抄襲，他強調，用論文來潑髒水甚至抹黑，都不應該成為選舉的基調，論文門在全台都越演越烈，實在讓人覺得本末顛倒，希望選舉回到新竹市政，才是市民之福。

林耕仁今天一早到十八尖山步道口，與議員參選人吳旭豐、何志勇一起向民眾致意打招呼。隨後林耕仁與議長許修睿、立委鄭正鈐一同到明湖公園與青草湖環保志工全大隊、高峰環保志工隊、柴橋環保志工隊作年終大掃除，感謝為城市清潔默默付出的「無名英雄」們，因為有他們，居民才能有舒適乾淨的環境。

針對他昨天在臉書發文談及論文風波，林耕仁認為，用論文來潑髒水甚至抹黑，都不應該成為選舉的基調，看到論文門在全台都越演越烈，實在讓人覺得本末顛倒。後續他會尊重及配合學倫會的規定和裁決，但也希望選舉還是必須回到新竹市政，這才是市民之福。

而林耕仁在臉書主要是強調，民進黨及民眾黨指控他的交通大學及中華大學碩士論文多處複製貼上甚至抄襲云云，這樣的政治髒水無法玷污他清白的誠信與人格。

他的兩本碩士論文，是使用「問卷蒐集統計分析法」、「文獻次級資料調查法」及「參與觀察法」撰寫而成，意旨文中必然會出現許多政府官方及市政或其他相關文獻的質性或量性次級資料，但他都有標註文獻來源及出處。

只是當時的學術倫理氛圍並不存在現有的相似性比對軟體，所以論文內容產生了一些其他沒有標註出處的疏失。

但是他個人絕無法接受抄襲的指控，因為抄襲指的是沿用他人的「研究成果」並視為己有。他的碩士論文內容未適當引用出處的情節輕重，已經交由陽明交通大學學術倫理委員會誠信辦公室及中華大學學倫會來全權審查。他將遵守規定親自到校說明上述所提原委，並接受審查委員詢問及如實以告。

另，國民黨祕書長黃健庭今天將南下新竹助選，林耕仁感謝黃健庭風塵僕僕陪他掃街拜票，強調自己是國民黨唯一提名的新竹市長參選人，也是3位參選人中真正生活在新竹的人，更是黨力挺的務實、中道、理性的人選。未來中央與地方會更緊密作戰，強化竹竹苗合作，提出共同生活圈理念，用願景來爭取認同。

至於吳子嘉昨晚爆料黃珊珊去選台北市長後，柯文哲預計找沈慧虹來擔任副市長。林耕仁說，昨天聽到這個消息，感到非常的訝異，沈慧虹在落跑辭職之前，竟然還想過聽柯文哲的話離開新竹，到台北市去當官，做柯文哲的副市長，看來「綠白才是一家人」，而這也凸顯沈慧虹從很早以前心就不在新竹市，早就是騎驢找馬的「綠白合」，投白就是幫綠無庸置疑。