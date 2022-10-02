依循古禮，長輩為結褵超過一甲子的伴手掀開頭蓋，重溫舊時結婚景象。（林和生攝）

結褵超過一甲子的夫妻重新走上紅毯，重溫舊時結婚景象。（林和生攝）

屏東縣政府為慶祝縣內結縭60年以上佳偶，特別於重陽節前夕舉辦鑽石婚表揚，為讓34對平均年齡超過80歲的阿公阿嬤重溫當年結婚時的甜蜜喜悅，特別在活動前聘請攝影師和化妝師到府幫長輩拍攝婚紗照，2日首次照片照片，老夫妻笑得甜蜜。

社工們說，拍攝婚紗照時長輩們相當欣喜，一開始還不敢相信如此慎重，但在化妝師協助化妝時，便露出害羞又期待表情，頻說「安內有水某！」，並在另一半臉上輕輕一吻，如同回到當初結婚的感覺。

屏東縣長潘孟安表示，十年修得同船渡，百年修得共枕眠，能結為夫妻不僅是種緣分，能攜手走過漫長歲月，成為對方一輩子的唯一，更是種福分。

會中特別邀請婚齡滿72年的鹽埔鄉黃江稅及黃李秋菊，由縣長遞秤桿給阿公，並協助幫阿嬤挑蓋頭，寓意婚姻生活稱心如意也重溫大婚之日的幸福感受，同時也祝福現場所有佳偶幸福久久。

1950年結婚的2人，育有1女3男，子女都婚姻圓滿幸福和睦，社工發現，不少夫妻分享結褵逾一甲子的秘訣就是多關心對方，欣賞對方的優點、學習包容與體諒、多點溝通與瞭解，如此方能成就幸福圓滿的婚姻。