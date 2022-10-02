山西省忻州市，雄安新區至忻州高速鐵路（雄忻高鐵）山西段開工儀式1日在北太行山隧道出口處舉行，標誌著雄忻高鐵正式開工建設。這也是山西省境內首條設計時速350公里的高速鐵路。中國鐵路太原局集團建設部主任王俊國介紹，雄忻高鐵山西段建設工期約4年半，預計2027年3月底具備通車條件。

王俊國表示，線路開通後，將銜接起京雄城際鐵路、津保鐵路和大西高鐵，並與在建的京雄商高鐵、集大原高鐵連通，形成山西東承京津冀，南接長三角，北通內蒙古，輻射全大陸的鐵路快速客運新通道，為山西融入京津冀、對接雄安新區，促進太忻經濟一體化發展，高起點建構「一群兩區三圈」城鄉區域發展新佈局提供重要的交通運輸支撐。

根據澎湃新聞報導，雄忻高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網京昆通道的重要組成部分，線路東起京雄城際鐵路雄安站，經河北省雄安新區、保定市，進入山西省忻州市。山西段工程自北太行山隧道進口經五台山風景區，忻州市五台縣、定襄縣、忻府區，接入大西高鐵忻州西站。

據了解，雄忻高鐵正線全長約342公里，其中山西省境內約115公里，設計時速350公里。全線設13座車站，除既有的雄安站和忻州西站外，新建車站9座，改擴建車站1座，預留建設車站1座。其中，山西段新建五台山站、五台縣站、定襄北站3座高鐵站。