民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪今天舉辦「貓奴召集令貓皇貓后早午茶」活動，現場貓奴們分享飼養寵物的甜蜜甘苦談。（蔡旻妤攝）

民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪今天舉辦「貓奴召集令貓皇貓后早午茶」活動，現場貓奴們分享飼養寵物的甜蜜甘苦談。（蔡旻妤攝）

民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪今天舉辦「貓奴召集令貓皇貓后早午茶」活動，現場貓奴們分享飼養寵物的甜蜜甘苦談。（蔡旻妤攝）

立委、民進黨籍台東縣長參選人劉櫂豪今天舉辦「貓奴召集令貓皇貓后早午茶」活動，現場約20隻貓皇貓后，每隻都萌到不像話，讓參與民眾紛紛驚呼好可愛，好萌喔！劉櫂豪主張打造友善寵物環境，設寵物公園、優化流浪貓犬認養平台、繪製寵物地圖、舉辦寵物展，讓民眾可以與愛犬有悠然散步以及寵物交流的地方。

現場特別撤下桌椅，大家席地而坐，以貓咪視角與貓咪一起同樂，設計飛貓腿鑽隧道比賽，現場貓奴們也彼此分享飼養寵物的甜蜜甘苦談。

此次舉辦的貓奴召集令活動，由劉櫂豪及市民代表候選人趙韋童發起，現場約20隻貓皇貓后參加，在主人的精心打扮下，每隻都非常可愛，前往參加的民眾及小朋友們紛紛驚呼太萌了，想要跟寵物互動遊玩，而走隧道競賽也趣味連連，許多愛貓不知如何走的萌樣，現場笑聲一片，參與的民眾以及寵物主們都希望未來能多舉辦類似活動，增加民眾與寵物互動，打善友善寵物的宜居環境。

劉櫂豪受訪時指出，除打造友善寵物環境，也要加深飼主的責任與觀念，飼養寵物不能只有愛，不能只是一時興起，更有責任在其中，希望藉此降低流浪犬貓的數量，還要優化流浪犬貓的平台與空間，降低犬貓流浪機會。

劉櫂豪指出，擔任縣長會規畫設立寵物的公園，讓牽著毛小孩的愛犬人士與公園散步的民眾能夠分流，同時也要區分小型犬及大型犬的活動區；優化流浪貓犬認養平台，盼能讓每個動物都能夠有細心呵護照顧，加強飼主的專業知能，也會繪製寵物地圖，不僅標註寵物公園、動物醫院，協助認證友善寵物店家，納入寵物地圖，讓民眾可以有帶著寵物互相交流的地方，並舉辦寵物展，促進相關產業活絡、講座心得交流分享。

劉櫂豪說，台東有許多的寵物愛好者，過去曾於2017、2019、2020年於鐵花大草皮舉辦「寵物趴」，吸引許多人帶著像家人一般的寵物，像是狗、貓咪、土撥鼠、甚至蜥蜴一起來交流、認識朋友，也透過寵物趴讓更多鄉親認識如何愛護、友善動物，一起生活在友善宜居的家園裡。