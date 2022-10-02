紐西蘭一處海灘日前驚見一具沒有尾巴、「內臟被吸乾」、嚴重腐爛的大白鯊遺體，專家指出，虎鯨特別喜愛鯊魚內臟裡富含的角鯊烯（Squalene），懷疑大白鯊可能是被虎鯨攻擊喪命。

綜合紐西蘭媒體「SunLive」、澳洲「第九新聞台」（9 News）、英國《太陽報》（The Sun）報導，紐西蘭衝浪客莫爾代（Tao Mouldey）9月28日傍晚在北島芒格努伊山（Mount Maunganui）一處沙灘發現一尾大白鯊遺體，據現場遊客描述，大白鯊遺體「嚴重腐爛」，而且沒有尾巴，《太陽報》則指出，大白鯊的「內臟被吸乾」。

畫面顯示，大白鯊仰躺在淺灘上，下半身嚴重腐爛到看不出形狀。

紐西蘭懷卡托大學（University of Waikato）海洋生物學家羅斯（Phil Ross）表示，大白鯊的尾巴消失顯示牠有可能是被虎鯨攻擊，不過他強調，在親眼見到遺體之前，他無法100%確定。在海灘傳出有大白鯊遺體後，羅斯曾親自跑一趟沙灘，不過沒見到大白鯊遺體，懷疑遺體已經被海水沖回大海。

據悉芒格努伊山的陶朗加港（Tauranga Harbour）前一天才疑似目擊虎鯨出沒。羅斯指出，海岸邊目擊鯊魚的事件愈來愈頻繁。

除了紐西蘭，傳出全球也有愈來愈多鯊魚遺體沖上岸的例子，南非科學家推測，鯊魚可能是被兇猛的虎鯨獵捕，才會游近人類活動較頻繁的海灘。

在南非開普敦（Cape Town）一間鯊魚探險公司工作的孟森（Jon Monsoon）表示，虎鯨特別鍾愛鯊魚內臟裡富含油脂的化合物－角鯊烯，攝取鯊魚肝臟能讓虎鯨補充獵食其他獵物無法獲得的能量。

他說，虎鯨有可能對這種化合物上癮，進而尋找這種物質。

文章來源：GRAPHIC: Great white washes up on Tauranga shores
文章來源：Great white shark washes up on New Zealand beach
文章來源：TORN APART Chilling moment great white shark with ‘organs sucked out’ washes up on shore terrifying beachgoers

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