紐西蘭一處海灘日前驚見一具沒有尾巴、「內臟被吸乾」、嚴重腐爛的大白鯊遺體，專家指出，虎鯨特別喜愛鯊魚內臟裡富含的角鯊烯（Squalene），懷疑大白鯊可能是被虎鯨攻擊喪命。

綜合紐西蘭媒體「SunLive」、澳洲「第九新聞台」（9 News）、英國《太陽報》（The Sun）報導，紐西蘭衝浪客莫爾代（Tao Mouldey）9月28日傍晚在北島芒格努伊山（Mount Maunganui）一處沙灘發現一尾大白鯊遺體，據現場遊客描述，大白鯊遺體「嚴重腐爛」，而且沒有尾巴，《太陽報》則指出，大白鯊的「內臟被吸乾」。

Moment great white shark with ‘organs sucked out’ washes up on shore https://t.co/cwcaiQmb46 — The Sun (@TheSun_NI) September 30, 2022

畫面顯示，大白鯊仰躺在淺灘上，下半身嚴重腐爛到看不出形狀。

紐西蘭懷卡托大學（University of Waikato）海洋生物學家羅斯（Phil Ross）表示，大白鯊的尾巴消失顯示牠有可能是被虎鯨攻擊，不過他強調，在親眼見到遺體之前，他無法100%確定。在海灘傳出有大白鯊遺體後，羅斯曾親自跑一趟沙灘，不過沒見到大白鯊遺體，懷疑遺體已經被海水沖回大海。

據悉芒格努伊山的陶朗加港（Tauranga Harbour）前一天才疑似目擊虎鯨出沒。羅斯指出，海岸邊目擊鯊魚的事件愈來愈頻繁。

除了紐西蘭，傳出全球也有愈來愈多鯊魚遺體沖上岸的例子，南非科學家推測，鯊魚可能是被兇猛的虎鯨獵捕，才會游近人類活動較頻繁的海灘。

在南非開普敦（Cape Town）一間鯊魚探險公司工作的孟森（Jon Monsoon）表示，虎鯨特別鍾愛鯊魚內臟裡富含油脂的化合物－角鯊烯，攝取鯊魚肝臟能讓虎鯨補充獵食其他獵物無法獲得的能量。

他說，虎鯨有可能對這種化合物上癮，進而尋找這種物質。