新北市珍愛銀髮族關懷協會今成立挺侯友宜後援會，侯友宜到場感謝協會過去對新北市長者奉獻，侯致詞時有感指出，他選舉不喜歡講別人「講來講去會講到自己」，有些事情不是那樣卻講成那樣「大家心裡有數」，他強調，永遠記得誰為這塊土地做多少事，他會帶大家拚今天比昨天好、明天比今天更好，四年後的新北市會超越四年前的新北，大家一起努力。

侯友宜說，四年時間很快過了，謝謝協會四年來給他滿滿支持，包括好日子愛心大平台、弱勢關懷與對長輩照顧，給新北市府很多力量，讓新北長者因為有協會的加入，讓長者過快樂的好生活。

侯友宜說，新北這幾年在長輩照顧，包括銀髮俱樂部、 不老志工健康照顧、特色公園等等， 疫情雖然紓緩，但還是要提醒長者要打疫苗，健康最重要。

侯友宜話鋒一轉指出，這次選舉他跟四年前一樣不想去罵人家，這塊土地很小，好好做事「侯侯做代誌」，台灣很小，他不喜歡講別人，因為「講來講去會講到自己」。

侯友宜強調，他只有一個理念一個目標，永遠不怕外面，最怕裡面，只要裡面團結最重要，永遠記得誰為這塊土地做多少事。