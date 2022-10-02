國民黨台北市長候選人蔣萬安，昨（1）日出席同黨南港內湖區議員候選人李明賢、士林北投區議員候選人陳重文和張斯綱、中山大同區議員候選人柳采葳的競選總部成立大會，並於臉書做出介紹，讓選民更認識他們。

◎李明賢：最認真的「交通議員」，爭取Ubike2.0全議會第一、還推動港湖路平專案、民權大橋整建，是車友口中「最挺機車的議員」；另外他也是運動健將，不論單車、馬拉松都成績傲人，「市民需要一席認真有活力的議員，跟我一起解決內湖交通問題。」

◎陳重文：本屆議員任期舉辦5000件會勘，服務用心看得見；還在士林北投推動「高齡運動班」跟「高齡健康前瞻中心」，全力照顧失能失智、肌少症的長輩；現在持續推動洲美快速道路（福國段）、士北科技園區周邊的交通建設；這麼用心的議員，是士北的關鍵一席。

國民黨台北市長候選人蔣萬安，昨（1）日出席同黨士林北投區議員候選人陳重文的競選總部成立大會。（翻攝自蔣萬安臉書）

◎張斯綱：有醫藥領域歷練，第一次當議員就會勘、法律服務成績傲人；質詢時多次要求推動好孕專車、生育補助；他連任後將推動士林科技園區交通總體檢、降低公辦都更門檻、符合條件的二胎父母優先住公共住宅等；「斯綱和我政見不謀而合，台北的未來需要他跟我一起拚。」

國民黨台北市長候選人蔣萬安，昨（1）日出席同黨士林北投區議員候選人張斯綱的競選總部成立大會。（翻攝自蔣萬安臉書）

◎柳采葳：31歲的新人，過去是TVBS主播，長期關注社會不公不義，她若當選就要推動全齡適用的「通用設計」，包括共融公園跟通用設計社宅，還要增設樂齡照顧中心；還要健全幼托人力及育兒津貼，用年輕女性的觀點，為市民爭取福利。

國民黨台北市長候選人蔣萬安，昨（1）日出席同黨中山大同區議員候選人柳采葳的競選總部成立大會。（翻攝自蔣萬安臉書）

「4位議員參選人都是台北隊重要的一員，都是未來跟我一起攜手改變台北的戰將。」蔣萬安呼籲選民能全力支持他們，給台北一個翻轉的可能。