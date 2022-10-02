民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天晚間參加「董事長開講粉絲見面會」，高虹安競總表示，昨晚節目主頻道在線人數衝破2萬多人，連動頻道破10萬人、現場參與民眾超過1000人，柯爸、柯媽、民眾黨桃園市長參選人賴香伶、郭台銘老虎團成員也都到現場替高虹安助陣。

高虹安表示，連續兩周來，她被民進黨全黨打1人，用各種選舉抹黑手段攻擊她，就算是美國辛辛那堤學倫會審查博士論文還她清白，資策會也證明論文引用沒有侵權問題，但民進黨還是利用鏡週刊的不實報導，花上百萬元印製數萬份送至家戶，這種惡劣行為根本就是違反民主制度的綠色霸權。

她呼籲大家如果看不下去這種綠色霸權，這次必須站出來投票，用民主制度賦予大家的權力，一起抵抗綠色霸權，她稱這種行動為「民主抵霸」（民主Debug）。

除了抵抗霸權、打倒霸權，也必須為新竹、為台灣「重新安裝」（Re-install）一套務實、理性的政治邏輯，還給新竹市民、還給台灣人民1個值得信賴的民主制度、1場價值戰爭。

高虹安指出，前市長林智堅的論文連續被台大和中華大學判定抄襲並取消學位，沒想到民進黨不但罔顧事實，沈慧虹還不惜對抗台大和中華大學學術尊嚴，也要一路瞎挺到底。

另，新竹棒球場花了12億整修，才打兩場球賽就停用，還請蔡英文總統等人來開幕，球場華麗的外表卻藏著看不到的危機，一開賽就造成球員嚴重受傷，但林智堅竟還大言不慚地拿「台積電也有不良品」做為比喻。

她強調，新竹市立棒球場改建流標7年、工程延宕5年，預算從3.5億億一路追加到12億元，完全證明林智堅的施政是金玉其外、敗絮其中。

高虹安說，這場選舉已經不正常，已經被民進黨扭曲了，這些行為都與大眾的常識與認知背道而馳，請大家一定要挺身而出，一起用選票來抵抗綠色霸權。