女星桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》播出後慘遭網友吐槽，其中以南北的刻板印象最多人討論，精神科醫師沈政男直言，刻板印象不過就是劇中某個人物的想法而已，整部戲最成功的地方是桂綸鎂到台北求職、工作及租屋過程，因為它演出當下台北的現實問題，也完美詮釋到台北既期待又怕受傷害的心情，已達到紀錄片擬真程度，他認為「不會看戲的人實在太多」。

沈政男近日於個人臉書指出，不論是《東京女子圖鑑》或《台北女子圖鑑》，主旨都是鄉下女孩到首都打拚追夢的故事，這幾年很紅的美劇《艾蜜莉在巴黎》也是差不多的劇本。簡單說，把《台北女子圖鑑》放到這樣的背景來看，就會知道它好在哪裡、問題又出在哪裡，而不是只會批評坐捷運回家怎麼是板南線？台南人怎會買台中名產給離鄉的遊子？他認為，「桂綸鎂的媽媽就是搞不清楚狀況，不行嗎？難道你能辨認出故鄉所有名產嗎？路痴坐捷運就是會繞遠路，不行嗎？看戲，就不是這樣看的嘛！」

沈政男表示，《台北女子圖鑑》抓緊兩個工作及愛情兩大主題，這就是鄉下女子到首都打拚的重要主軸。桂綸鎂從台南永康到台北永康後發生的愛情故事，跟時下偶像劇最大不同是它很「節制」。這使整部戲看起來像公益廣告，其實是難得的地方，因為它沒有走上廉價浪漫愛情偶像劇路線，甚至連重口味的台詞都沒有，「這當然是刻意挑選過的手法」。再看看《東京女子圖鑑》就知道這是一種偽紀錄片手法，所以不能灑狗血。

沈政男說，看到目前為止，最成功的就是桂綸鎂求職與工作過程，這是先前台劇尚未達成的高度，因為它生動演出當下台北的勞動環境，以及它對異鄉求職者的衝擊，桂綸鎂求職與工作過程所受到的試煉與磨難，都有達到紀錄片擬真的程度，再加上桂綸鎂租屋過程，也是前所未有的生動與細膩，「從來沒有一部台劇把租屋過程演得這麼讓人有共鳴，不會看戲的人實在太多」。

至於不少人批評劇中太過強調台北及台南的刻板印象，沈政男表示，那就只是劇中人物的個人想法，僅代表一部分人對台北的看法，他說自己也很想成為台北人，跟台北比較，台中也是一種鄉下，「台南對我這個台中人來說，不要說永康，連台南市區都是小鎮格局。」因此他認為《台北女子圖鑑》值得一看，「至少對我這個也想要到台北發展的中年男子來說，它確實演出了下港人對台北既期待又怕受傷害的心情。