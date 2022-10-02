「第57屆電視金鐘獎」的頒獎典禮將會分成戲劇類、節目類兩場，分別在10月21日（五）、10月22日（六）晚上舉行。此次頒獎典禮除了國內知名藝人外，也邀請了韓國嘉賓共襄盛舉。「節目類」找來製作《兩天一夜》、《新西遊記》的羅PD（羅暎錫）；「戲劇類」則是《我的出走日記》王牌編劇朴海英。

據「CTWANT」報導中指出，此次金鐘獎是第二度邀請羅PD來擔任頒獎嘉賓，曾在南韓娛樂產業投票選出的「2017最具影響力人物」獲頒第四名的他，同年便來台頒發「益智及實境節目獎」，當時他在台上笑稱自己是「全韓國最紅的綜藝製作人」，搞笑發言搭配傲人實績，讓觀眾不尤得會心一笑。今年再次登上金鐘獎節目類頒獎典禮，期待又會和觀眾擦出何種火花。

此外，在金鐘獎戲劇類頒獎典禮中也邀請了韓劇《又，吳海英》、《我的大叔》、《我的解放日記》的編劇朴海英，她在2019年憑藉著「我的大叔」獲得第55屆百想藝術大賞電視部門劇本賞。今年又以《我的解放日記》中細膩描寫小人物的故事，治癒劇情大獲好評。讓每個「想從人生中解放的你」能夠從中獲得慰藉。

這幾年來，韓流席捲全球，戲劇、綜藝、偶像紛紛走入世界，身為台灣三大娛樂獎之一的金鐘獎也積極邀情韓國藝文人士訪台交流，之前已邀請過金鐘國、金來沅、張赫、丁海寅等韓國男神擔任頒獎嘉賓。惟受到疫情影響，已連續2年沒有邀請外國嘉賓，但隨著政策鬆綁，之後也能多加期待再見韓國男神、女神的身影。