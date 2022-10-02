參選桃園市長遭民進黨開除黨籍的前立委鄭寶清，陸續接到「反鄭文燦」勢力提供的爆料，預告要踢爆鄭文燦的「暗黑帝國」，2日先爆「首部曲」，直指鄭文燦為繼續當「太上市長」，尋找聽話的接班人，林智堅到鄭運鵬就是他的小老弟，加上蔡英文以總統兼黨主席的「縱容」，讓鄭文燦為所欲為、膽大包天，他怒斥民進黨的政治墮落，威權體制的「一言堂」統治操作，讓鄭文燦「東宮」勢力西瓜效應崛起，呼籲站出來「起義」。

鄭寶清說，從林智堅到鄭運鵬，都是鄭文燦為了鞏固他在桃園的政商利益能夠繼續延續，因為這兩個人都是聽話的朋友或小老弟，可以為他所用，甘願做他更上層樓的馬前卒或「傀儡市長」，那麼鄭文燦在桃園藍綠通吃的政商利益就可以繼續把持。

「我是在跟鄭文燦的『暗黑帝國』為敵！」鄭寶清感嘆自己不是「唯命是從」的政治性格，更不是他們多元利益複合的「夥伴或從屬關係」，當然就被排除在外，連「比民調」的初選或徵召機會都被沒收，因為倘若他出線參選的話，鄭文燦的特殊「暗黑勢力結構」就會被打破，他們所結合的「暗盤交易」政商利益就會被迫瓦解！「說穿了，鄭文燦就是要做我們桃園市的『太上市長』！」，再伺機爭奪行政院長或總統的寶座，鄭寶清的存在，就是擋到他們的政經利益，所以鄭寶清是在跟鄭文燦選市長，不是對上林智堅或鄭運鵬，

鄭寶清說，鄭文燦是蔡英文的愛將，天下人皆知，由於蔡英文與賴清德的總統初選恩怨，蔡英文對於賴清德很可能的接班上位，存在著相當嚴重的不安全感與焦慮，所以原本要力捧鄭文燦先接閣揆後再來參加總統初選，但是卻天不從人願，鄭文燦的民調聲勢這兩年多來一直處於相當低迷的窘境，變成扶不起的阿斗，所以去年底才有陳建仁前副總統加入民進黨，準備與賴清德競爭總統初選的可能布局。然而，鄭文燦始終是蔡英文最寵信的嫡系愛將，因此更加縱容放任他繼續在桃園搞他所謂的政商利益，炒地皮、圖利財團的許多傳聞甚囂塵上，就連前桃園水利會會長黃金春，也在黃光芹的專訪中「大爆料」，講出鄭文燦許多不為人知的「膽大包天」胡作非為的政治醜聞。

鄭寶清說，民進黨2020全面執政之後，黨內「一言堂」的威權統治現象及味道逐漸隱隱浮現，在政治上「大權在握一把抓」的情況更加明顯，這兩年多來因為中共的軍機擾台及武統威脅與日俱增，再加上疫情掩蓋了一切，民進黨變成走向專制威權的老國民黨領導老路，而國民黨又軟弱無力，無法扮演好最大在野黨的監督制衡角色，台灣的民主政治發展走回了「黑暗時代」的反民主結構體制。

鄭寶清說，這在桃園市更加明顯，鄭文燦藍綠通吃的政治本領，人盡皆知，呼風喚雨無所不能，再加上蔡英文的寵信有加，鄭文燦的政治接班「東宮」地位相當穩固，小人得道，雞犬升天的「西瓜效應」自然形成，這讓鄭文燦的「指定接班人」密室交易因此赤裸裸的在我們眼前上演，真的是無法無天到極點，「我們是該一起站出來『起義』了！」