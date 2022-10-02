大陸交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室近日對滿幫集團、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等4家網路聯網道路貨運平台公司進行約談，並提出相關要求，包含不得惡意壓價競爭，且在2022年年底前，不得隨意調整收費標準和運營規則、保持運輸價格的相對穩定，以及確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利。

據澎湃新新聞報導，此次約談指出，近期通過網友留言、民眾來電來信等管道發現，部分平台公司依然存在多重收費、壓價競爭、拖欠貨車司機運費等問題，損害了貨車司機合法權益。同時，為落實好第189次大陸國常會會議精神，讓廣大貨車司機享受通行費減免紅利，對4家公司提出要求。

首先要求要深入排查整治各公司的安全風險隱患、確保行業安全穩定；二要健全貨源審核制度，完善拖欠運費處理協調機制，不得惡意壓價競爭在2022年年底前，不得隨意調整收費標準和運營規則，要保持運輸價格的相對穩定，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利；第三要加大對貨車司機關心關愛力道，保障貨車司機合法權益。

各平台公司表示，將按照約談要求，舉一反三，認真履行企業主體責任，扎實整改，暢通貨車司機投訴舉報管道，著力維護行業安全穩定發展大局。