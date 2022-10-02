民進黨台南市長黃偉哲競總辦公室以謝龍介日前推出講古影片，卻「口誤」將蘇東坡說成940萬年前的人物，直呼是教壞小孩。（黃偉哲競總辦公室提供／程炳璋台南傳真）

台南市藍綠市長參選人選舉攻防話題延燒，國民黨台南市長參選人謝龍介競選辦公室2日轉攻民進黨台南市長黃偉哲競辦發言人邱莉莉，7問她25年議員生涯未盡監督之責，綠營另位競辦發言人呂維胤回擊謝龍介曾對邱莉莉爆粗口，是慣性歧視女性的政壇人物。

謝龍介、黃偉哲競總辦公室攻防升溫，邱莉莉日前質疑謝龍介的青年居住政策，引來謝陣營強攻，謝龍介競辦發言人童小芸2日連珠炮開火，連7問邱莉莉。

童小芸首先提台南市知名的海安路地下街工程弊案，邱莉莉曾任地下街廠商董事，到底如何監督？

其次是台糖案，賴清德用政治生命擔保吳乃仁與洪奇昌清白，謝與賴對賭辭職，吳乃仁判刑後，謝龍介依約定辭議員，賴清德卻反悔「落跑」。邱莉莉對此事看法？

第3是反萊豬案，謝龍介為了反萊豬帶頭到台北抗議，反問邱莉莉是否贊成萊豬進口？

謝龍介長年協助農漁產外銷，竟被邱莉莉抹黑，請問邱25年議員生涯，可曾為農漁民做什麼？

謝龍介提倡本土文化，示範說台語，邱莉莉曾為台語、本土文化作過什麼？

邱莉莉曾質問謝龍介曾為居住正義作過什麼？童小芸細數民進黨台南執政30年的徵收案，光是南鐵地下化就不知造成多少人家破人亡，難道邱莉莉視而不見？炮轟「民進黨最沒資格談居住正義」。

台南市政府拍賣公地，1坪超過100萬的天價，童小芸質疑台南市政府帶頭炒地，台南市地價至少飆高1倍，多少人買得起房子？何況年輕人。邱莉莉竟然敢質問居住正義？抨擊邱知道「恥」字怎麼寫嗎？

針對謝龍介炮火延燒綠營發言人，黃偉哲競總辦公室未正面回應，另名發言人呂維胤強調謝龍介習慣歧視女性，曾對邱莉莉爆粗口，至今仍不願對當事人道歉，童小芸維女性議員參選人，為其發言是否影響社會觀感？需要三思。