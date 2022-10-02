王少偉借古錢求開運，結果連續一個月作夢。（衛視中文台提供）

劉雨柔（左起）、王少偉、曾國城、宇珊、巴鈺、哈平遠、無尊。（衛視中文台提供）

劉雨柔近日在衛視中文台《一袋女王》，討論「 不借好小氣借了好生氣」主題，提到剛出道時，因為要上寶物鑑定節目，她隨手拍了朋友家的花瓶、擺飾，並借到錄影現場，原以為價值幾千元、不超過2萬元的她，在聽到鑑定價格高達7位數時，不僅當場嚇傻，還化身成保鑣，超怕一個不小心「碰瓷」，自己就賠不完了。

劉雨柔說當時朋友表示「反正是媽媽的東西借出沒問題」，她就隨手放在包包裡帶去錄影，但是當她發現鑑價老師看超久、超仔細時，內心就深感不妙，「如果是爛東西老師應該早就看完了，看這麼久一定有事」，果不其然，老師看完後說這花瓶是個好東西，而且最終鑑價價值高達7位數，讓劉雨柔當場傻眼，嚇到在節目上無法講話。一下節目，劉雨柔立刻化身保鑣，跟助理2人全程捧著花瓶護送回朋友家。

王少偉則說之前在做生意時，有位命理老師說做生意的人最需要開財運，於是就把身上的古錢借給王少偉，要他放在枕頭底下，王少偉一看裡面就是10個台灣初期的五角再加上一張符，他拿到後就乖乖照做，放在自己的枕頭下，希望帶來好財運，結果沒想到自從放了古錢之後，他一整個月每天睡覺都作夢，還曾經夢見自己穿著古裝走在古老的大街上，王少偉苦笑說：「還沒發財就已經快腦神經衰弱」，無奈的他只好把古錢收起來，果然從那天起就一夜好夢，但沒多久自己開的店也收起來了，王少偉至今也不知古錢跟生意好不好到底有沒有關聯，而命理老師已經離世，也找不到答案了。

此外，王少偉、無尊、劉雨柔及哈平遠也分享自己借東西的眉眉角角，表示絕對不借車子、不借鞋子、不借錢，甚至還不借老公等故事；本集將在10月4日(二)晚上10點於衛視中文台播出。