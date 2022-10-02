國民黨桃園市長參選人張善政2日成立觀音區競選服務處暨婦女後援會成立。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政2日成立觀音區競選服務處暨婦女後援會成立，會中他承諾明年重陽禮金要從現行2000元提升至2500元，也說要擴大長趙關懷據點、爭取更多回饋金照顧在地鄉親。他也感嘆，近期遭民進黨不斷打壓，但越被打會越勇敢，更努力讓選舉翻盤，讓桃園、觀音藍天再現。

現場有上百名鄉親參與，張善政一到凍蒜聲此起彼落，一行人並未觀音區競選服務處揭牌。張善政致詞時表示，他要給出保證，第一個保證就是明年重陽節禮金要從2000調升至2500元，看起來不多但是禮輕情意重，代表未來當選市長後市政府對長輩的尊重。第二個保證是婦女姊妹是家中重要的支柱，在家中會關心長輩、老公及小孩的健康，他針對長者照顧一定會特別注意，要把長照、關懷據點在擴大，尤其觀音大潭電廠未來發電量越來越多，就會讓人擔心空氣等汙染，未來保證要保護觀音鄉親肺部健康，肺癌篩檢要更普及。

張善政也說，在地鄉親也關心觀音發展需要經費，現在的大潭電廠回饋金進到市府之後，不知道他們怎麼用，未來要和鄉親保證，電廠回饋金到市府之後，每一塊錢都要用在觀音人民身上，現在中油也在做第三天然氣接收站，未來要向中油爭取三接也要比照有觀音在地回饋金，另外包含焚化爐回饋金給地方，爭取之後也會好好使用。

他表示，關心、新坡地區需要有新的都市計畫更新城鄉風貌，有新的規畫才能照顧在地居民，這麼多的承諾不會是空頭支票，他上任後一定會兌現。他也感嘆，最近大家看到民進黨不斷打壓自己，之前說農委會的研究案抄襲，現在說賄選，但越打他就越勇敢，打得越兇就會更努力讓選舉翻盤，讓桃園、讓觀音藍天再現。