教育部爭取新台幣21億元經費，協助各地方政府改善兒童遊戲場，受益學校逾1800校，各校融合在地特色，屏東縣東港國小打造一座東港船隻意象的遊戲場，孩子們化身水手乘船探險。

教育部國教署今天發布新聞稿表示，全台學校遊戲場已陸續完成改善且開放使用，除提供孩子更安全有趣的遊戲場所，各校遊戲場也別具特色，像是以火車、船等交通工具為發想，帶給學生不同遊戲體驗、冒險精神。

其中以屏東縣東港國小為例，遊戲場化身東港船隻，設計師在遊戲場域內設置一座木製船頭主體，學生可透過後端的攀爬牆、船身側邊攀爬設備到達平台，彷彿是小小水手們一起乘船出海探險。除了船頭巧思設計，還設有單人式鞦韆及鳥巢式鞦韆，學生可以發揮自己的想像力嬉戲。

除了船隻意象以外，火車也是許多縣市校園遊戲場的設計主題，比如新竹市竹蓮國小新設遊戲場，就是採用火車意象，以大量的木質材料作為遊戲設備主體及外觀呈現，避免塑膠製遊具在日曬雨淋下老化及脆化，創造有溫度的特色遊戲場。

竹蓮國小遊戲場設計師還用巧思將不同的遊戲類型設計在每節車廂內，火車頭內部設置攀爬型網籠，前車廂設置攀爬式網架，中端車廂內設置橫向木條及木樁型兩種平衡吊橋，後車廂設置溜滑設施，激發學童的遊戲探索創意及增加趣味性。

同樣是火車主題的台南市港東國小新設遊戲場，則選擇採用「港東火車鐵軌」意象，設計多元變化的攀爬網、攀爬架、攀爬岩及溜滑梯，搭配傳統火車的紅黑主色，其鋪面採用天然的細礫石鋪面，容易維護，也更接近大自然，車廂部分則設置平台，讓學生可採用不同的路徑到達。

國教署表示，設計師採用各種巧妙設計手法及融入在地文化元素，創造出各種特色遊戲場，不但提供符合安全規範的遊戲場，也提供學生更加有趣的玩耍空間及增添趣味性、多元性及挑戰性。（編輯：張雅淨）1111002