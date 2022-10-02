外傳國民黨桃園市長參選人張善政陣營內多頭馬車，甚至與黨主席朱立倫不合。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，應該是他團隊很多人希望恢復以前國民黨特權，可以上下其手的美好時光。（賴佑維攝）

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬2日出席行程，對於外傳國民黨對手張善政陣營內多頭馬車，甚至與黨主席朱立倫不合。鄭運鵬說，應該是他團隊很多人希望恢復以前國民黨特權，可以上下其手的美好時光。

鄭運鵬出席鄭運鵬、許清順聯合後援會成立大會，對於外傳張善政陣營多頭馬車，甚至因此張善政與朱立倫不合，鄭運鵬受訪表示，桃園因為桃園市長鄭文燦2任8年成績非常好，大家都覺得桃園改變非常大，這是他參選以來得到民調很大成長的原因，也不會擔心國民黨重壓桃園，因為對自己能力跟鄭文燦好成績有信心。鄭運鵬說，桃園已經進入正面循環黃金時期，市民相信市府乾淨有效率，但是國民黨希望回到過去美好時光，可以上下其手。他認為，國民黨現在並不是多頭馬車，而是因為他團隊很多人希望恢復以前特權時代，但是桃園要進步，獲利要歸於市民，而不是特權。

對於前高雄市長韓國瑜可能來輔選，鄭運鵬說，韓國瑜曾是國民黨總統候選人，也是張善政搭檔，來輔選是應該的事情，韓國瑜有強大魅力，來輔選很自然也很合理。

對於農委會研究案，鄭運鵬說，農委會研究案被比對出抄襲、複製貼上、不加註出處來賺Easy money，很意外張善政找很多理由，如不存在的保密條款。鄭運鵬表示，張善政目前為止，面對所有質疑都不當一回事，用拖延戰術，如研究案、被質疑賄選的腳踏車照片也很清楚，但他都選擇迴避，這不是市長參選人應有的態度，希望不要蓋牌。鄭運鵬說，只要願意公開說明都會願意相信。選擇蓋牌、推給別人，很難自圓其說。