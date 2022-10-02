台北市議員參選人楊寶楨競選總部2日舉行成立茶會，民眾黨主席柯文哲（右）與無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右二）及黨務主管和柯文哲父母出席。（陳君瑋攝）

民眾黨主席柯文哲、無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（2）日持續合體，一連出席民眾黨籍北市議員參選人楊寶楨、陳宥丞、張幸松、張志豪的競選總部成立大會，柯文哲父母也跟著趕場支持，而在陳宥丞的總部成立大會，更請來神秘嘉賓藝人郭子乾、資深媒體人康仁俊站台，黃珊珊表示，自己沒有另外兩黨強大的組織動員能力，只有從政的初心，面對各種髒水，只能請鄉親多幫忙。

郭子乾驚喜現身替陳宥丞站台，不僅模仿柯文哲批評民進黨圍攻民眾黨新竹市長參選人高虹安，也模仿起鴻海創辦人郭台銘，稱2024郭柯配絕不缺席，讓全場氣氛高達最高潮。

「港湖地區唯一提名陳宥丞。」柯文哲表示，陳宥丞是認真、誠實、可靠的年輕人，懇請大家一票拉十票，並贈送大聲公勉勵陳宥丞為民喉舌，讓政治落實在生活的每一天；並指出，陳宥丞也是清楚港湖居民最迫切需要，是最資深的新人，希望民眾讓熟悉地方公共事務的他當選台北市議員。

黃珊珊則上台致詞表示，我來到這裡非常感慨，是我最熟悉的地方，這個服務處是自己在24年前承租的，後來加入市府，對選民的承諾就交給子弟兵陳宥丞來完成，黃珊珊強調，自己跟陳宥丞沒有像另外兩黨一樣強大的組織動員能力，只有從政的初心，距離選舉還有50幾天，各種髒水會潑過來，所以只能請鄉親多幫忙，將兩人送進市府及議會。

黃珊珊也贈送「球棒」期許陳宥丞接棒議員職務；陳宥丞也回贈繡有「台北市長」字樣TEAM 33時期球衣，象徵帶領台灣民眾黨台北市議員候選人團隊，一起迎接勝選時刻，前進市政府。

此外，黃珊珊及陳宥丞港湖競選總部「宥丞咖啡」，有別以往競總形式，店內沒有張揚的競選看板，改以風格咖啡廳形式經營，打造出更自在、輕鬆的氛圍，讓民眾可以不受拘束地在此交流。