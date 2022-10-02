港星杜汶澤與女星田蕊妮結婚17年，2020年來台定居後，已正式取得台灣人的身分證，近日他為慶祝愛妻45歲生日，開車帶老婆環島旅行10天，沿途經過墾丁沙灘拍下田蕊妮的比基尼照，令一大票粉絲狂噴鼻血，更有人猛誇田蕊妮的曼妙身姿：「有如當年林青霞」，辣眼照片不到一天狂吸7.6萬人按讚朝聖。
杜汶澤日前在臉書宣布，為了慶祝老婆45歲的生日，於上月28日開啟為期10天的環島旅遊，「今次開十天，由台北出發，東南西北跑一圈，中間停留花蓮、台東、墾丁、台南、台中，再回台北。」而夫妻倆原有約另一對的夫婦，奈何因對方身體不適而作罷，讓兩人意外補上，當年因行程忙碌未曾蜜月旅行的遺憾。
杜汶澤1日行經墾丁時，曬出田蕊妮的海邊比基尼照片，可見保養得宜下的好身材，且肌膚緊實又光滑，跪坐在沙灘的最前方拍照時，還做出撫摸頭部的動作，搭配身後湧上身的澎湃浪花，表現出45歲熟女承受大小困難後的灑脫感。而這張簡單套上濾鏡、未過多修飾的照片，更替田蕊妮增添回歸大自然的美感。
超有意境的照片一經上傳後被大批網友評價道：「墾丁沙灘美，杜太太更美呀」、「杜太真的太美太美啦」、「多謝賜上這張圖啊」、「女人都想摸」、「有個懂拍照的老公真是幸福」，而其中有網友就誇：「頗像當年林青霞」，杜汶澤則對此回覆說：「差太遠啦～後輩向林青霞致敬」展現幽默的說話魅力，逗樂其他網友。
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