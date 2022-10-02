這個大陸國慶十一黃金周，選擇京郊遊的北京市民，體驗到堪比馬爾地夫五星級酒店的住宿價格。今年選擇國慶假期帶全家在北京郊區遊玩的王晨表示，提前一周搜索酒店價格，卻發現密雲、延慶、懷柔的幾個親子酒店，標準間高達4000多元（人民幣，下同），連平時淡季價格200多元的普通快捷酒店，都漲到1000元以上，驚嘆「這個溢價太誇張了」。

王晨表示，由於北京北邊郊區的住宿價格太貴，最終轉而選擇了去通州大運河森林公園，住進1500多元的標準間。實際上透過，大陸同程旅行數據也顯示，2022年北京京郊住宿量價齊升，其中昌平和房山地區的住宿平均價格，較去年同期漲幅超過了30％。

根據大陸《財經》雜誌報導，許多遊客不認為住宿條件和遊玩體驗匹配得上如此高價位，「三亞的五星級酒店也就這個價格」，更有大陸網友批評，幾年前去的100多元民宿現在得1000多元，這讓遊玩的C／P值很低。

中國旅遊協會民宿客棧與精品酒店分會會長張曉軍表示，現在京郊民宿的高預訂率、高入住率、高價格，並不是因為北京的民宿品質好，而是在京民眾的出遊需求全部當地化了，也坦言價格上漲不能掩蓋產品有待提升的事實。