嘉義縣長翁章梁為民雄鄉中央橋改建工程，祭拜祈求施工順利。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁偕同地方各界人士為民雄鄉中央橋改建工程啟動。（廖素慧攝）

嘉義縣民雄鄉中央橋是連絡新港鄉、民雄鄉的重要橋梁，跨越大排，因橋梁梁底過低，每遇大雨常淹水，通行困難，縣府與嘉義市嘉邑行善團合作以2120萬元改建新橋，其中1223萬元來自已故醫師梁煜傑的捐款，縣長翁章梁2日祭拜祈福、動土。

中央橋位於嘉79線，是新港鄉中洋村、三間村與民雄鄉西昌村、平和村、中央村往來通道的主要連絡橋梁，跨越鴨母坔排水，因極端氣候，屢有暴雨，以致鴨母坔排水水量溢滿，阻斷中央橋，也造成附近地區淹水。

嘉義縣政府表示，縣府與嘉邑行善團合作建造新橋，總經費約2120萬元，主體橋梁由嘉邑行善團出資1400萬元，縣府負擔引道費用及橋梁設計監造費共約720萬元，未來改建後長度23米、寬度10米、橋面抬高42米，且採不落墩於河道中方式改建。

縣長翁章梁表示，感謝嘉邑行善團為地方發展提供協助，也感謝中華電信公司嘉義營運處全額負擔50萬元的臨時遷移費，用行動響應企業盡社會責任，共同促成中央橋動土，希望造橋行善的意念能傳遞下去。

嘉邑行善團理事長徐文志表示，1400萬元捐款中有1223萬元是已故梁煜傑醫師捐贈，梁醫師生前即熱心捐款贊助嘉邑行善團造橋鋪路，中央橋是行善團第626座橋，橋完工後繼續沿用中央橋，同時銘記梁醫師之名，傳揚愛心善行。

2日動土典禮，由翁章梁、徐文志、民雄鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭、林淑完、陳福成、林于玲、陳文忠、林秀琴等人共同祭拜祈福。