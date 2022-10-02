今年路線行經海線景點，愛上台中美好風光。（台中市政府提供）

運動局長李昱叡，今天代表市長盧秀燕到場為跑者加油打氣。（台中市政府提供）

台中市政府運動局與聯網國際資訊(EventPal)攜手舉辦「2022高美溼地海風路跑活動」，2日清晨於台中海洋生態館旁舉行，與跑友一同領略高美溼地生態之美。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場為跑友加油打氣；他表示，期盼透過路跑活動結合在地觀光，鼓勵民眾培養運動習慣，跑出難忘回憶愛上台中美好風光。

聯網國際資訊指出，今年活動路線長度共分為6K、12K、21K，路線行經生態聖地高美風車大道及高美溼地海景，周圍有梧棲觀光魚市、三井outlet暢貨中心等景點，讓跑友們可以置身徐徐海風並悠遊台中最美的海岸線。2022高美溼地海風路跑為公益賽事，每位跑友的路跑報名費中將提撥10元當作慈善基金，以表達取之社會回饋社會的精神。

運動局長李昱叡說，今年在台中市陸續辦理羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、2022DADA night run夜跑派對、大腳丫盃馬拉松接力賽、2022 DADA RUN皇冠路跑趣等多場路跑活動；同時響應台中市推動聯合國永續發展目標，鼓勵市民兩性平等(SDG5)，不分年齡及性別參與路跑活動。

尤其因應氣候變遷(SDG13)，期望透過路跑宣傳低碳觀念，提升市民自我健康意識及養成運動7333規律運動，市府未來也將持續促進全民健康，積極推動各項運動，提倡社會大眾運動風氣與推廣台中在地之美。

李昱叡強調，因應疫情舉辦戶外大型活動，依據中央防疫規範辦理，活動會場也規畫適當動線，由指定出入口進出，進行酒精消毒及體溫測量，參加者入會場均需佩戴口罩，啟程後保持社交距離才能取下口罩，以落實防疫。